Motta in tour al Crazy Bull Cafè

Genova. Venerdì 24 marzo 2017, a partire dalle 21, al Crazy Bull Cafè di via Degola nuovo appuntamento della rassegna “Bangarang” che precede il festival Goa Boa, in programma la prossima estate e pronto a festeggiare i vent’anni. Protagonista della serata il cantautore Motta con il tour “La Fine dei vent’anni”, esordio discografico solista che si è aggiudicato la Targa Tenco per la miglior Opera Prima e il premio Pimi 2016 del Mei come artista indipendente italiano dell’anno. “La fine dei vent’anni” è il racconto della crescita umana e musicale di uno dei più talentuosi artisti italiani. Autore e polistrumentista, Motta ha collaborato con Nada, Zen Circus, Pan del Diavolo e Giovanni Truppi; con questo album decide di mettersi a nudo e raccontare se stesso, i suoi affetti, la sua vita e quella della sua famiglia. Lo fa utilizzando un tappeto di suoni e colori vastissimi, impossibili da racchiudere in una definizione. È canzone d’autore, sì, ma è anche pop. Non rinuncia all’impatto e alle asperità del rock, ma guarda in direzioni e mondi diversi. Non segue un modello preciso, non cerca di rifarsi a una tradizione, preferisce mischiare con orgoglio tutte le sonorità con cui è cresciuto e dare vita a un insieme per certi versi unico e fresco.

Biglietti 10€ in prevendita , 12€ in biglietteria (se disponibili). Per info e prevendite: www.goaboa.it