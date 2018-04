Mostra itinerante – Bibbia Expo: un viaggio nella storia e nella cultura della Bibbia.

Genova. La mostra è organizzata dalla Comunità Cristiana Avventista genovese, in collaborazione con la Società Biblica in Italia (SBI) e il patrocinio del comune di Genova.

L’evento si terrà a Genova in piazza Caricamento dal 19 al 25 aprile 2018, dalle ore 10:00 alle ore 21:00.

Sarà possibile visitare diversi stand espositivi dove saranno in mostra molteplici versioni antiche della Bibbia e una riproduzione in miniatura degli arredi dell’antico Tempio di Gerusalemme.

Al Bibbia Expo i visitatori potranno intraprendere un affascinante itinerario storico- culturale, spiegato in ogni sua tappa da personale abilitato, ed entrare così nel misterioso e ricco mondo di cui i testi biblici rendono testimonianza.

Tutti i cittadini sono invitati a visitare Bibbia Expo e a portare anche i loro bambini per i quali alcuni ambienti della mostra sono pensati e realizzati.

La mostra è stata presentata anche in altri paesi (l’ultimo la Spagna), ed in altre città italiane (Milano, Roma, Altamura) riscontrando molta partecipazione e interesse.

L’ingresso è gratuito.