Mostra Fotografica “Wiki Loves Monuments”

Dopo il successo della mostra presso ​BASE Milano le dieci immagini vincitrici della sesta edizione del concorso ​”Wiki Loves Monuments”​ raggiungeranno Genova, dove saranno esposte alla ​Biblioteca Civica Berio​ – Sala Mostre e Tunnel di accesso, in via del Seminario 16 (inaugurazione sabato 15 settembre ore 16 con buffet).

Oltre alle foto vincitrici la mostra comprenderà una sezione speciale tutta dedicata al patrimonio culturale della città: Genova si mostrerà ai suoi cittadini e ai turisti attraverso oltre quaranta scatti selezionati da ​Associazione Open Genova​ e ​Associazione Culturale Sintesi​ – promotori dell’iniziativa a livello locale – tra tutti quelli raccolti per “Wiki Loves Monuments” a partire dal 2014, anno in cui Open Genova ha portato il concorso ufficialmente in città.

La mostra si inserisce all’interno delle iniziative per la diffusione del concorso fotografico Wiki Loves Monuments​, il più grande concorso fotografico al mondo finalizzato alla libera diffusione delle immagini dei monumenti culturali a livello mondiale.

Il concorso fotografico, che si tiene ogni anno dall’1 al 30 settembre, nel 2017 è valso a Genova il secondo posto nazionale e una serie di altri premi. Nonostante il difficile momento per la città Open Genova e Sintesi ribadiscono la scelta di andare avanti con la valorizzazione delle bellezze artistiche e culturali di Genova auspicando che questa iniziativa, già riconosciuta a livello nazionale grazie alla storica partnership con Wikimedia Italia, possa ricevere la massima diffusione da parte delle istituzioni locali e dei genovesi.

I locali che ospitano le foto saranno accessibili ogni giorno, ad esclusione della domenica, dalle 14:30 alle 18:30 (il sabato dalle 10:30 alle 18:30).