Mostra fotografica \"Lanterna e dintorni\"

Genova. Una mostra fotografica che ritrae la bellezza e la maestosità del faro genovese da una prospettiva del tutto eccezionale. Si tratta della mostra“Lanterna e dintorni” di Drone Genova di Bruno Ravera, allestita alla Stanza della Poesia di Piazza Matteotti 78r, in occasione del 24° Festival internazionale di Poesia di Genova e degli 890 anni del faro genovese. Visitabile dal 7 giugno, con inaugurazione ufficiale aperta al pubblico venerdì 8 giugno alle 18.30, la mostra raccoglie 14 immagini inedite della Lanterna e del centro di Genova, catturate dall’occhio del drone e quindi godibili da prospettive del tutto inedite.

Gli scatti, realizzati dal fotografo Bruno Ravera per l’operatore di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Drone Genova, sono viste e composizione inedite ottenute dopo mesi di iter permessistici ed autorizzativi ed accurata pianificazione non solo dal punto di vista burocratico ma anche tecnico e creativo. Le panoramiche sono il risultato dell’unione in post-produzione di oltre 20 fotografie ciascuna. Gli scatti con proporzione 16:9 sono stati ottenuti con diversi droni, dei quali uno costruito su misura per lo scenario operativo. La scelta del mese, del giorno e dell’ora precisa in cui riprendere i vari soggetti ha consentito non solo di ottenere le difficili autorizzazioni ma soprattutto di avere luci, ombre, cielo ed aria come desiderati per riprendere al meglio questi splendidi contesti che la città di Genova offre. Grazie a ciò, il pubblico potrà ammirare soggetti noti immortalati in scorci mai visti e da una distanza e prospettiva ottenibile unicamente dall’occhio del drone.

La mostra si tiene nell’ambito di “Parole Spalancate”, 24°edizione del Festival Internazionale di Poesia di Genova 2018, dal 7 al 17 giugno, sedi varie. Attivo dal 1995, il Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole Spalancate” è la più grande e longeva manifestazione italiana di poesia, con oltre 1300 poeti e artisti intervenuti nelle 23 edizioni fin qui effettuate, 120 eventi gratuiti ogni anno, 11 giorni consecutivi di programmazione e un format esportato in vari Paesi tra i quali Belgio, Francia, Finlandia, Giappone, Germania.

La mostra è visitabile a ingresso libero dal 7 al 17 giugno 2018, dalle 17:30 alle 19:30 (aperture variabili in funzione degli eventi del Festival della Poesia).

Info: www.brunoravera.com, www.dronegenova.com, www.parolespalancate.it, www.lanternadigenova.it