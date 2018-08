Mostra fotografica “Borghi Liguri”

La Liguria è, in genere, associata alle sue spiagge assolate d’estate e riscaldate da un mite tepore anche d’inverno- Il lato più caratteristico di questa regione, però, sono i suoi borghi. Grappoli di case tra mare e monti, fra scorci memorabili e monumenti di roccia. A volte sembra di essere trasportati in una fiaba, fra case colorate, strette stradine inerpicate, castelli abbarbicati alle rocce,a volte pare di essere in una saga di fantasmi, tra paesi abbandonati.

Infatti, molti borghi erano stati costruiti lungo le antiche vie del sale, ora tagliate fuori dal sistema viario. Nel Medioevo poi, più un borgo era difficilmente raggiungibile più era sicuro, ma oggi non è più così e molti borghi si sono spopolati. I borghi svelando l’anima profonda della Liguria, incantano con le loro bellezze, i loro panorami, la loro storia e noi abbiamo provato a raccontarli fotograficamente.

Madrina dell’evento sarà la maestra Giuliana Traverso, fotografa di fama internazionale, insignita di numerosi riconoscimenti, che ha pubblicato numerosi libri fotografici e quest’anno la sua biografia, presentata alla biblioteca Sormani di Milano, oltre ad aver tenuto mostre in tutto il mondo.

“Abbiamo pensato, nonostante i luttuosi eventi genovesi, di continuare nell’organizzazione della mostra, perché ci sembra un omaggio alla forza e fatica della Liguria, a ciò che i liguri hanno costruito e ancora resiste al tempo”, dichiarano gli organizzatori.

Inaugurazione 5 settembre ore 17 con Giuliana Traverso e autorità

Visitabile in orario 10 – 12:30 e 16 – 18:30