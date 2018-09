Mostra di gigantografie “Handhumans vs Handimals”

Due musei e una doppia inaugurazione per la mostra “Handhumans vs Handimals” dell’artista Guido Daniele. Si inizia sabato 22 settembre alle 17 al Museo di Storia Naturale G. Doria e si replica giovedì 27 settembre alla stessa ora a Castello D’Albertis; in entrambe le sedi l’esposizione rimarrà allestita fino al prossimo 13 gennaio e sarà visitabile a partire dal giorno successivo all’inaugurazione.

La rassegna – realizzata con il sostegno e in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro SCS-onlus – presenta gigantografie su tela di mani dipinte, che assumono le iperrealistiche sembianze di animali (al Museo di Storia Naturale), di popoli, monumenti e ambienti naturali inediti (al Castello D’Albertis).

L’esposizione al Museo di Storia Naturale è composta da 24 soggetti: Cane pointer, Elefante africano, Zebra, Coccodrillo, Cigno reale, Gatto, Cane Dalmata, Aquila calva, Tigre, Aquila pescatrice, Mani, Gufo Reale, Tucano, Ghepardo, Cane segugio, Tacchino, Cavallo bianco, Aquila reale europea, Fenicottero, Giraffa, Delfino, Pesce pagliaccio, Tartaruga di mare, Pesce tropicale.

Nella sede di Castello D’Albertis verranno invece esposte 27 tele con soggetti inediti: Australia boomerang, Brasile carnevale, Canada moose, Cina dragone e panda, Costa Rica iguana, Egitto faraone, Inghilterra Big Ben, guardie della regina, Stonehenge, teapots, Grecia vasi, India elefanti, Italia uva e Rialto, Giappone koi fish e geisha, Messico aztec e chillies, Marocco dune, Norvegia nave vichinga, Panama tucano, Parigi Torre Eiffel, Russia Mosca, Svizzera Alpi, Thailandia elefanti, Nave da crociera.

ORARI

Museo di Storia Naturale

da martedì a domenica 10-18

Castello D’Albertis

martedì-venerdì: 10-17

sabato e domenica: 10-18 (ultimo ingresso ore 17).

lunedì chiuso

BIGLIETTI

La visita ad entrambe le mostre è inclusa nel percorso museale. È prevista una reciproca riduzione presso la seconda struttura visitata dietro presentazione del biglietto di ingresso.

Museo di Storia Naturale:

Intero € 5

Ridotto € 3 (over 65, disabili, gruppi 15 persone)

Gratuito (minori di 18 anni; la domenica per i residenti nel Comune di Genova; soci Amici del Museo)

Castello D’Albertis:

Intero € 6

Ridotto € 4,50 (ragazzi 5-12 anni – over 65 – convenzionati, disabili)

Gratuito (bambini 0-4 anni, accompagnatori disabili)

gruppi € 4,50 (1 gratuità ogni 25 paganti)

ridotto per scolaresche € 3 (ragazzi 5-18). È consigliata la prenotazione