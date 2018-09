Mostra “Ciao Italia!” – Immigrazione e cultura italiana in Francia

Venerdì 28 settembre alle ore 17 appuntamento nel Museoteatro della Commenda – Oratorio di Santa Brigida per l’inaugurazione della mostra “Ciao Italia! – Un secolo di immigrazione e di cultura italiana in Francia”, a cura di Dominique Paini, commissario generale e teorico del cinema, Stéphane Mourlane, storico, e Isabelle Renard, storica dell’arte.

In mostra sedici pannelli sull’itinerario geografico, socio-economico e culturale degli immigrati italiani in Francia, dal Risorgimento agli anni della Dolce Vita celebrata dal regista Federico Fellini nel 1960. L’esposizione è organizzata da Cisei, in collaborazione con l’Institut français d’Italie, Musée national de l’historie de l’immigration, Mu.MA, Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione, Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

La mostra sarà visitabile fino al 20 ottobre con ingresso libero (limitatamente all’Oratorio).

All’inaugurazione interverranno: Nicoletta Viziano, presidente Mu.MA, Fabio Capocaccia, presidente CISEI, Charles Chapouilly, viceconsole generale di Francia a Milano, Carlotta Colombatto, conservatrice Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo, Paolo Corti, professore di Storia contemporanea Università di Torino, Beatrice Piazzi, dottoranda Université d’Artois – France.

Cisei ha scelto il Museoteatro della Commenda come spazio espositivo perché rappresenta l’approdo felice di una lunga collaborazione con il Mu.MA, iniziata al Galata Museo del Mare, sede del celebre padiglione espositivo Memorie e Migrazioni, con una banca dati contenente informazioni su milioni di migranti italiani. Inoltre, il prestigioso complesso della Commenda, in passato luogo di assistenza per pellegrini in transito dalla Terrasanta e in futuro prossima sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, è in piena sintonia con il tema della mostra.

L’esposizione, allestita nella primavera del 2017 presso il Musée de l’Histoire de l’Immigration di Parigi, è la prima nel suo genere a riflettere sul contributo dato dall’immigrazione italiana alla costruzione dello Stato francese moderno. La mostra affronta temi come la religione, la stampa, l’educazione, l’arte, la musica e il cinema, lo sport e la gastronomia e ritrae gli italiani – operai, minatori, muratori, agricoltori, artigiani, commercianti o imprenditori – che “hanno fatto la Francia”, con un omaggio ai più grandi come Yves Montand, Serge Reggiani, Lino Ventura o le famiglie Bugatti e Ponticelli.

Nel 1931, 800mila italiani risiedono ufficialmente in Francia, il 7% della popolazione. Fino alla fine degli anni ’60, sono gli stranieri più numerosi a vivere nell’Esagono. Oggi, si stima che diversi milioni di francesi abbiano origini italiane.

Prima di essere esposta alla Commenda di Prè la mostra è stata allestita presso il Museo di Frossasco grazie alla collaborazione e al lavoro dell’Institut français d’Italie. E quella di Genova è la tappa di un percorso itinerante in Italia che continuerà nei prossimi tre anni.

Cisei è il Centro Internazionale Studi Emigrazione italiana con sede a Genova – porto di partenza delle grandi migrazioni transoceaniche – Il centro conserva e valorizza la memoria dell’emigrazione italiana, con il duplice obiettivo di creare un archivio documentale nazionale dell’emigrazione storica italiana e di stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con gli altri centri studi ed istituzioni museali che si occupano di migrazioni in Italia a livello regionale, in Europa e nel mondo.

Il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni – è un’unica struttura strategica del Comune di Genova, che comprende quattro realtà museali: Galata Museo del Mare, Museoteatro della Commenda di Prè, Museo Navale di Pegli e complesso monumentale della Lanterna. Il Museoteatro della Commenda di Prè di Genova fa parte dell’antico complesso dell’Ospitale della Commenda, segnalato nelle guide internazionali ed è costituito da un museo e da due pregevoli chiese sovrapposte. Fu costruito nel 1180 come luogo di assistenza a pellegrini e crociati che si recavano o tornavano dalla Terrasanta.

ORARI Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè

Settembre:

martedì dalle 14,00 alle 17,00 (ultimo ingresso ore 16.30)

mercoledì dalle 10,00 alle 17,00 (ultimo ingresso ore 16,30)

Da giovedì a domenica e festivi dalle 10,00 alle 19,00 (ultimo ingresso ore 18.30)

Ottobre:

da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16,30)

sabato, domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

lunedì chiuso, eccetto i festivi