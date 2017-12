Mladen in unplugged alla Galleria d’arte Spazio Lomellini

Genova. Venerdì 20 gennaio Mladen unplugged nella galleria d’arte Spazio Lomellini di Via Lomellini 17 alle ore 21.

Nel suggestivo salotto in stile ottocentesco dalle luci soffuse, il cantante proporrà un set con archi, piano e percussioni accompagnato dal contrabbasso di Alessandro Puccio, dalle tastiere di Isabella Rizzitano e dalla batteria di Raffaele Amici. A fare da cornice all’esibizione, le opere d’arte della galleria.

Mladen suonerà in chiave intimista i brani del nuovo album “Indistruttibile” presentato al Teatro Altrove con un concerto tutto esaurito.

Tra i prossimi appuntamenti: 25 gennaio alla Taverna Zaccaria live in acustico, 26 gennaio spettacolo a Dialogo nel Buio in totale assenza di luce all’interno del percorso multisensoriale, 2 febbraio allo Zapata concerto in elettrico.