Miklós Papp ed Eliano Calamaro in concerto nel ricordo di Paganini

Si chiude con una triade di eventi l’ottava edizione di “Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola”, manifestazione che sposa, tra musica e arte, Liguria e Ungheria. Venerdì 26 ottobre, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della nascita di Niccolò Paganini, si terrà dalle 17:30 a Palazzo Doria Spinola, in largo Eros Lanfranco 1, “Paganini fa il bis”, concerto durante il quale i due violinisti Eliano Calamaro e l’ungherese Miklós Papp si cimentano con il celebre repertorio paganiniano. Al termine dell’esibizione il critico enogastronomico Virgilio Pronzati racconterà al pubblico le abitudini alimentari e le prelibatezze amate dal violinista genovese.

“Paganini fa il bis” conclude il ciclo di manifestazioni legate a Niccolò Paganini dell’ottava edizione di “Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola”, “importante iniziativa di alto valore culturale e artistico, diventata ormai un appuntamento fisso e capace di rinnovarsi e valorizzare Palazzo Doria Spinola come contenitore di cultura”, afferma Barbara Grosso, assessora alle Politiche Culturali del Comune di Genova.

Con quest’ottava edizione “stringiamo ulteriormente i rapporti tra Italia e Ungheria nel segno di un musicista che ha scritto la storia di Genova”, dichiara Pietro Bellantone, presidente delle associazioni EventidAmare e Liguria-Ungheria.

“Siamo felici di contribuire a questo abbraccio culturale tra la Liguria e l’Ungheria e all’opportunità creata per Miklós Papp, giovane violinista magiaro che non vede l’ora di esibirsi nelle celebrazioni ufficiali paganiniane”, aggiunge Giuseppe M. Giacomini, console onorario di Ungheria in Italia.

Il programma di quest’anno, dedicato a Niccolò Paganini, si è svolto quasi in contemporanea con la seconda edizione del Paganini Genova Festival, andando a impreziosire l’offerta cittadina legata alla figura del grande violinista genovese, nell’ottica di una sempre maggiore sinergia tra l’Ungheria e l’Italia.

Si parte alle 17:30 con la presentazione a cura di Pietro Bellantone, Presidente delle associazioni culturali EventidAmare e Liguria Ungheria. Seguono i saluti di Laura Repetto (delegata per le Relazioni Esterne della Città Metropolitana di Genova) e di Barbara Grosso (assessore al Marketing territoriali, alle Politiche culturali e alle Politiche per i giovani del Comune di Genova). Dopo l’intervento introduttivo del Console onorario di Ungheria per la Liguria Giuseppe M. Giacomini, Eliano Calamaro alza il sipario sul concerto (ore 18).

Calamaro, uno dei primi violini del Teatro Carlo Felice, dopo alcuni cenni biografici su Paganini e sul metodo scritto da Francesco Sfilio sui principi paganiniani, eseguirà alcuni brani di Niccolò Paganini. Chiude l’intermezzo musicale Miklós Papp, che esegue composizioni (alcune in coppia con Calamaro) di Niccolò Paganini e Béla Bartók. Alle 18.45, il giornalista ed enogastronomo Virgilio Pronzati, dopo aver parlato delle golosità preferite da Niccolò Paganini, presenta con il maestro cioccolatiere della pasticceria Buffa Francesco Liotta i cioccolatini “Cannone di Paganini”, creati per l’occasione.

“Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola” è organizzata da EventidAmare, dall’associazione culturale Liguria-Ungheria e dal Consolato onorario di Ungheria per la Liguria. Riceve inoltre il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Teatro Carlo Felice di Genova. Il catalogo Erga Edizioni della manifestazione verrà distribuito gratuitamente fino ad esaurimento delle scorte.