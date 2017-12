Martedì 31 ottobre, dalle 15 alle 19, negli spazi di Diaghonal- diversamente cartoleria di via D’Annunzio 32, va in scena Meriggio in luce, un pomeriggio per grandi e piccini caratterizzato da letture, giochi e percorsi sensoriali, dedicato alla presentazione del libro Piccolo Elfo Cresce – Pensieri Elfici – Volume 2 del Dott.re Daniele Labruna, il dentista che si è riscoperto elfo.

L’evento vede la partecipazione dell’attore Davide Mancini chiamato a interpretare alcuni passi dal libro accompagnato dal vivo dalle composizioni per pianoforte di Alberto Luppi Musso (compositore, pianista, arrangiatore, insegnante di canto e pianoforte presso la Piccola Accademia di Castelletto) ideate appositamente per Piccolo Elfo.

Nella seconda parte di Meriggio in Luce a essere protagonisti saranno i bambini grazie all’allestimento negli spazi interni ed esterni di Diaghonal cartoleria, di un percorso sensoriale realizzato dall’associazione Asilo nel Bosco che ha lo scopo di condurre bambini e bambine all’interno del mondo di Piccolo Elfo.

Parallelamente al percorso sensoriale è stata organizzata, dalla Dottoressa Marina Nocera (Pedagogista Coach per l’ Apprendimento), un’area denominata Giochidi ieri e di oggi nella quale i più piccini potranno cimentarsi in attività ludiche come: ruba bandiera, gara di grette, salti con la corda, campana o pampano, le belle statuine, 1,2,3, stella, Regina,reginella e le Penitenze. A rendere ancor più giocoso Meriggio in Luce saranno i giochi di memoria, ideali per chi rientra nella fascia di età che va da 6 a 100 anni. Questi ultimi sono stati pensati per allenare la mente e le capacità mnemoniche dei partecipanti grazie ad attività in grado di far memorizzare con semplicità: nomi di persona e di luogo, vocaboli stranieri, immagini e date. Durante l’evento l’associazione Arcipelago Scec allestirà un banchetto dedicato al baratto solidale di indumenti e giochi per bambini che ha lo scopo di sensibilizzare grandi e piccini all’utilizzo degli SCEC, buoni solidali e gratuiti consegnati durante l’iniziativa. Corsi di pittura e trucca bimbi faranno infine da cornice a una giornata dedicata alla magia e alle fiabesche avventure di Piccolo Elfo e del suo creatore.