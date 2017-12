Mercatini di Natale in Villavecchia

I Mercatini di Natale di Ronco Scrivia, ormai giunti alla ottava edizione, si svolgeranno in una location d’eccezione, ossia in Via Postumia, la più antica del rione Villavecchia, dove il domenica 03 Dicembre molti residenti apriranno cantine e garage per ospitare oltre 80 stands fra espositori di ogni genere. Da segnalare che la precedente edizione é stata premiata come miglior Mercatino di Natale, dalla giuria di Italive – Territorio dal Vivo in collaborazione con Società Autostrade per l’Italia.

Il 23 marzo 2017 hanno ritirato il premio ITALIVE 2016, nella categoria Mercatini di Natale,

presso lo stadio di Domiziano a Roma, in piazza Navona.

In questa edizione dei Mercatini di Natale, si andrà dalle associazioni Onlus e dagli artigiani fino ai produttori locali di specialità gastronomiche, pronti a deliziare i palati dei visitatori con i loro prodotti.

Lungo tutta la giornata potrete assistere a spettacoli itineranti, zampognari, partecipare alla battesima della sella, fare un giro a cavallo, giocare al gioco del ferro o visitare i presepi esposti lungo la via fino ad ammirare il bellissimo ponte romano illuminato. Potrete degustare bevande calde presso i punti di ristoro, pronti a servire zuppe, cotechino e lenticchie, vino, crepes, dolci, torte, polenta, farinata, frittelle, zemino di ceci, piadine, tigelle, vin brulè, the, caldarroste, castagnole, cioccolata calda, bombardini, dolci e molto altro.

Alla manifestazione hanno risposto “presente” ANPI, Croce Rossa Italiana, Pro Loco, Gruppo Alpini, Scuole materne e scuole medie.

Anche Babbo Natale sarà presente con la bellissima casetta dove distribuirà dolcetti ai bambini.

Durante l’intera giornata verranno venduti ai visitatori anche i biglietti della Lotteria di Natale, dove tra i moltissimi premi spicca un quadro del famoso e multi premiato pittore Roberto Miraglia.

Vi aspettiamo e cogliamo l’occasione per augurarVi un Sereno 2018!