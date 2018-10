Come ogni anno ritorna la famosa Maxipolentata a Traso di Bargagli, che si terrà sabato 27 ottobre dalle ore 20:30 presso l’Oratorio San Rocco in piazza 11 Febbraio. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Ecco il ricco il menù:

– Tagliatelle con sugo di funghi porcini

– Polenta con sugo alla cacciatora

– Sorbetto al limone e vodka

– Torta Tartufata al rum

– Crostata e dolci casalinghi

– Bevande incluse

€ 15 a persona, tutto compreso

Prenotazioni (fino ad esaurimento posti): Maura 010900261