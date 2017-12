Matrimoni e altre catastrofi, spettacolo di Capodanno al Carignano

Genova. Capodanno all’insegna della commedia al teatro Carignano di viale Villa Glori. La compagnia Tkc presenta un doppio appuntamento alle 19 e alle 21.30 il 31 dicembre. Matrimoni e altre catastrofi (titolo originale How the Other Half Loves) è una commedia del 1969 di Alan Ayckbourn, autore, fra gli altri di Le Conquiste di Norman e Camere da letto.

La relazione extraconiugale tra un uomo sposato e la moglie del suo capo e i loro tentativi di coprire la tresca, coinvolgendo anche una terza coppia, scatena un meccanismo esilarante di equivoci e rivelazioni.

Costo del biglietto delle 19: 25 euro. Costo di quello delle 21.30, con brindisi di mezzanotte con gli attori, 40 euro.