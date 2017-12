Massironi e Faiella in Rosalyn all’Archivolto (con anteprima cinematografica)

Genova. Marina Massironi e Alessandra Faiella sono le protagoniste dello spettacolo Rosalyn, scritto da Edoardo Erba e diretto da Serena Sinigaglia, in scena al Teatro dell’Archivolto nella Sala Gustavo Modena venerdì 17 e sabato 18 marzo alle ore 21.

Sabato 18 marzo lo spettacolo sarà preceduto da un incontro-aperitivo con le due attrici promosso dagli Amici dell’Archivolto (ore 18.30, ingresso libero. Inoltre, giovedì 16 marzo, il Club Amici del Cinema, nell’ambito della rassegna cinematografica Insieme daremo spettacolo, che propone film abbinati agli spettacoli in cartellone all’Archivolto, proietta Pulce non c’è di Giuseppe Bonito (2012), di cui Marina Massironi è l’interprete principale.

Rosalyn è una commedia nera che si snoda come un road movie tra il Canada e gli Stati Uniti. Marina Massironi è Rosalyn, una donna delle pulizie che lavora in una grande sala conferenze di Toronto. Qui si trova ad ascoltare una presentazione tenuta da Esther, scrittrice americana affermatasi con libri che insegnano a liberare la vera natura del sé. Rosalyn è ammirata e sconvolta dalle parole di Esther e dalla visione suggerita dal suo nuovo libro. Decide di leggerlo subito; in più si fa avanti e si offre di portare la scrittrice a vedere la città il giorno dopo. Nel corso di questo piccolo giro turistico Rosalyn rivela ad Esther la storia del suo amore per un uomo bugiardo e perverso, che le fa continue violenze fisiche e psicologiche. Lui ha famiglia e la relazione con Rosalyn è clandestina. La sera prima, quando lei è tornata in ritardo dal lavoro per aver seguito la conferenza della scrittrice, l’uomo infuriato l’ha picchiata e ferita. Esther sbotta: “Un uomo del genere è da ammazzare”. “Infatti – dice Rosalyn – è nel bagagliaio”.

Dopo questo folgorante avvio, i colpi di scena si succederanno, mentre la storia diventa torbida, i contorni si fanno sfumati, e quello che in un primo momento sembrava chiaro improvvisamente non lo è più. Dietro i fatti si nasconde un mistero più profondo, alla cui soluzione è appesa la vita delle due donne. Sostenuto dall’incalzante scrittura di Edoardo Erba, Rosalyn è il ritratto della solitudine e dell’isolamento delle persone nella società americana contemporanea. E parla di quel grumo di violenza compressa e segreta pronta ad esplodere per mandare in frantumi le nostre fragili vite.

Biglietti da 7,50 a 22 euro.