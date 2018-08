Sabato 7 luglio alle ore 16 inaugurazione della XXII Rassegna Internazionale di Fotografia. Le immagini del grande fotografo Mario Vidor ancora una volta allietano gli occhi più sofisticati degli amanti della fotografia.

Mario Vidor, dal dicembre 2011 cittadino onorario di Masone, da molto tempo sostiene generosamente le iniziative del Museo Civico “Andrea Tubino”. Dalle prime esperienze pittoriche negli anni ’80 la sua attenzione si è in seguito focalizzata sulla fotografia. Dal 1982 la sua personale ricerca, partendo dalla lezione dei maggiori maestri dell’immagine, si è sviluppata lungo due principali direzioni: l’indagine storico scientifica e il linguaggio creativo.

Alla prima pubblicazione “Sulle terre dei Longobardi” (1989) sono seguiti altri volumi di fotografia e alcune originali cartelle fotolitografiche. Innumerevoli le mostre che l’hanno visto affermato protagonista in Italia e all’estero.

“Masone Fotografia” ospiterà anche le opere della fotografa Caterina Bruzzone. Nata a Genova nel 1971 ha iniziato ad interessarsi alla fotografia fin da bambina. Inizialmente sono state le persone, i loro occhi e le loro espressioni ad attirare la sua attenzione. La passione è esplosa negli anni ’90: dopo aver seguito alcuni corsi e collaborato attivamente con studi fotografici in pochi anni è passata alla fotografia professionale.

Ha continuato l’attività nei settori di ritratto e cerimonia, travel, food, architettura di interni, paesaggio. Proprio in quest’ultimo trova la sua massima espressione e si dedica in modo particolare ai paesaggi marini, essendo il mare un elemento a cui si sente molto legata e del quale cerca di cogliere non solo la bellezza delle ambientazioni e la magia delle luci ma anche la forza delle onde e la fluidità del loro movimento.

“Masone Fotografia” resterà aperta con i seguenti orari di visita:

sabato e domenica 15:30 – 18:30

settimana di Ferragosto 15:30 – 18:30 e 20:30 – 22:30

visite infrasettimanali e gruppi organizzati: contattare Gianni Ottonello 3471496802