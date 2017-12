Mark Lanegan, tappa al Mojotic Festival

Sestri Levante. Mark Lanegan, cinquant’anni, di cui la metà spesa sul palco come solista, arriva in Italia per due date in questo agosto, con il suo nuovo album Phantom Radio e il nuovo tour. Una delle due date è Sestri Levante, nell’ambito del Mojotic Festival, il 12 agosto.



Phantom Radio, accreditato alla Mark Lanegan Band, è il primo disco di inediti da Blues Funeral (2012). «È la musica che si faceva quando ho iniziato a fare musica. Un sacco di post-punk inglese. Amavamo quella roba » ha spiegato lo stesso Lanegan.

L’album è stato prodotto da Alain Johannes (Queens of the Stone Age), che ha anche co-firmato alcuni brani. Alla registrazione delle tracce hanno partecipato anche il chitarrista Duke Garwood (I Am The Wolf), la violinista Sietse van Gorkom (che ha firmato con Lanegan The Killing Season) e la compagna del songwriter, Shelley Brien, che ha inciso delle parti vocali per Floor Of The Ocean.

Inizio alle 21 all’arena teatro Conchiglia. I biglietti costano 28,75 euro (compresa la prevendita).