Genova. Mario Biondi fa tappa nel capoluogo ligure, nella cornice del Teatro Carlo Felice. Il 23 dicembre la sua voce calda e profonda risuona dal palco per il Mario Biondi live 2015, con i brani del nuovo album Beyond e i suoi più grandi successi, in un viaggio tra sonorità soul e funky.

Biglietti a partire da 25 euro