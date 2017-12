Marco Mengoni, un successo di prevendite

Genova. Un successo straordinario di vendite quelle per la data al 105 Stadium del tour di Marco Mengoni. Dopo il lancio del nuovo disco “Le cose che non ho” il 4 dicembre, il cantante ex vincitore di X Factor è pronto a tornare in concerto. A Genova in arrivo il 4 maggio alle 21.

Sono in vendita anche i biglietti per il parterre in piedi a 35 euro.

Ecco la scaletta dei brani previsti:

Ti ho voluto bene veramente

Non me ne accorgo

Nemmeno un grammo

Resti indifferente

Parole in circolo

Esseri umani

Ricorderai l’amore

Dove si vola

Pronto a correre

Ad occhi chiusi

Solo

Mai e per sempre

In un giorno qualunque

Tonight

I got the fear

Freedom

Non passerai

Solo due satelliti

L’essenziale

La valle dei re

Una parola

La nostra estate

Io ti aspetto

Guerriero