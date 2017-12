Måneskin in concerto a Genova

Genova. Il fenomeno televisivo dell’anno approda a Genova il 31 marzo: i Måneskin si esibiranno live al Crazy Bull di Genova Sampierdarena. I secondi classificati dell’edizione 2017 di X Factor sono tutti giovanissimi: Damiano David cantante (18 anni), Victoria al basso (17), Thomas alla chitarra (16), e Ethan alla batteria (17). La band romana rappresenta una novità nel panorama pop italiano e questo ha contribuito ad attirare le attenzioni di un ampio pubblico. I loro suoni mescolano indie rock, reggae, pop, il tutto presentato con look molto “glam”.

Biglietti disponibili dalle 10 del mattino del 21 dicembre sul circuito Ticketone. Il costo: 22 euro esclusa la prevendita. Inizio alle 21.

Il 15 dicembre è uscito per Sony Music l’Ep di debutto “Chosen”, che prende il nome dall’inedito presentato al talent. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, “Recovery”. Dal vivo non mancheranno le cover che li hanno portati al successo: Vengo Dalla Luna (Caparezza), Beggin’ (Frankie Valli & Four Seasons), Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas), Somebody Told Me (The Killers), You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran).