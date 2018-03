Mamma Mia! Successo da sold out

Genova. Dopo l’incredibile successo di critica e pubblico del tour estivo, quasi tutto sold out, arriva nei teatri italiani Mamma Mia!, la nuova travolgente commedia musicale di Massimo Romeo Piparo che già si candida a essere l’evento teatrale dell’anno.

La storia della giovane Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio, per essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto chiama sull’isola greca in cui vive i tre fidanzati storici di sua madre Donna per scoprire chi di loro è l’uomo giusto, ha già conquistato il cuore di tantissimi: lo spettacolo, a dieci anni dal film con Meryl Streep, offre un intrattenimento spensierato di grande qualità artistica, con 24 brani suonati interamente dal vivo dall’orchestra di Emanuele Friello, oltre 30 artisti in scena e ambientazione tecnologica unica nel suo genere.

Lo spettacolo è sold out, ma sono in vendita le nuove date della prossima stagione teatrale.