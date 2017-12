Malika Ayane, tappa genovese per il Naif tour

Genova. Malika Ayane con il suo “Naif tour 2015” farà tappa al Teatro Politeama Genovese martedì 20 ottobre.

Accompagnata da una band di undici elementi, Malika Ayane – che ha aperto il suo 2015 conquistando il Premio della Critica al 65esimo Festival di Sanremo e il disco d’oro per il brano “Adesso e qui (Nostalgico presente)” tratto dall’ultimo album “Naif” (Sugar Music) – porterà in scena le novità dell’ultimo lavoro discografico insieme alle sue canzoni più amate dal pubblico, e non mancheranno alcune sorprese pescate dal suo personale bagaglio musicale, rivisitate con lo stile unico e raffinato che la caratterizza.