Il Maestro e Margherita tra teatro e danza

Genova. Dopo il successo di Orfeo rave, Emanuele Conte e Michela Lucenti si confrontano con un capolavoro della letteratura russa e mondiale, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione: Il Maestro e Margherita è parte del focus “La parola che danza al Teatro della Tosse”: tre spettacoli tra teatro e danza, esito della collaborazione, partita nel 2015 fra lo storico teatro di Sant’Agostino e Balletto Civile.

Un evento teatrale capace di fare interagire danza, teatro, musica e arte visiva: in programma fino all’11 febbraio, in debutto nazionale “Il Maestro e Margherita”, di Emanuele Conte e Michela Lucenti e a seguire “Bad Lambs”, dal 13 al 15 febbraio e “Nell’Aere/Inferno #5”, il 17 e 18 febbraio, entrambi firmati da Balletto Civile. Tre creazioni che raccontano di un teatro che non ha paura del “contagio” e che, anzi, lo ritiene la maniera più sensata per restare vivo.

Biglietti a 20 euro, inizio alle 20.30.