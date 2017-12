Il Maestro e Margherita, anteprima di capodanno alla Tosse

Genova. Il tradizionale appuntamento del 31 dicembre al Teatro della Tosse quest’anno sarà davvero speciale, in scena dalle ore 21.30 ci sarà l’anteprima nazionale de “Il maestro e margherita” regia di Emanuele Conte e Michela Lucenti, che debutterà ufficialmente il 2 febbraio 2018 in prima nazionale.

Il Maestro e Margherita nasce da un’idea di Emanuele Conte, che vuole confrontarsi con uno dei testi più importanti e significativi della storia della letteratura mondiale. A cinquant’anni dalla sua pubblicazione, il capolavoro di Bulgakov diventerà un evento teatrale capace di fare interagire danza, teatro, musica e arte visiva.

Dopo il successo di Orfeo rave Conte e Lucenti tornano a lavorare insieme firmando la regia di questa nuova produzione targata Tosse e Balletto Civile.

Un lavoro, che come il libro ha più piani di lettura che si intrecciano tra loro “questo è uno spettacolo che contiene un altro spettacolo che parla di raggiri, di frodi e di bugie”. Lo spettacolo parte con queste parole che annunciano quello che lo spettatore andrà a vedere e infatti anche visivamente lo spettacolo si divide su tre piani distinti, che coinvolgeranno lo spazio dietro il sipario, il proscenio e anche la platea. Gli attori/danzatori si confonderanno con il pubblico muovendosi in tutti gli spazi della sala e si confronteranno con la loro voglia di verità.

Il libro di Bulgakov è un capolavoro della letteratura mondiale, un testo dalle innumerevoli invenzioni letterali in cui il teatro è centrale così come la religione, la censura, il pensiero materialista e il sopranaturale. Per tutto il romanzo infatti, gli essere umani compiono sforzi per contrastare o solo comprendere la magia e il soprannaturale che li circonda. Emanuele Conte e Michela Lucenti si mettono al lavoro su un materiale incandescente per allestire il loro nuovo spettacolo. La sera di capodanno dopo il termine dello spettacolo il pubblico potrà brindare sul palco con gli attori e danzatori del Teatro della Tosse e Balletto civile.

Biglietto 40 euro. Incluso il brindisi con gli attori.