\"Luci e ombre\" la masterclass di Peter Zeitlinger sulla fotografia nei Film e in Tv

Sestri Levante. Mercoledì 2 maggio prende il via il Riviera International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 di Sestri Levante. Oltre alle proiezioni di film e documentari, panel, conferenze, laboratori e incontri, la manifestazione prevede anche masterclass che, anche in quest’edizione, sono tenute da professionisti di livello mondiale.

Sabato 5 maggio (ore 11.30) tocca a Peter Zeitlinger, operatore e direttore della fotografia, che collabora da 23 anni con il regista Werner Herzog. Dal 1995 cura stabilmente la fotografia nelle pellicole del cineasta tedesco, tra le più grandi figure del Nuovo Cinema Tedesco e universalmente riconosciuto come uno degli autori più importanti nella storia del Cinema. Sabato 5 maggio (ore 11.30) Peter Zeitlinger, considerato uno dei maggiori esponenti del cinema indipendente, terrà all’Ex-Convento dell’Annunziata una masterclass dal titolo “Lights and Shadows: Photography in Film and TV” (“Luci e Ombre: la Fotografia nei film e in TV”).

Il costo di una singola masterclass è di 45 euro più diritto di prevendita, tutto il pacchetto delle masterclass ha un costo di 120 euro più diritto di prevendita. Gli studenti (università, scuole di recitazione, licei, ecc.) che desiderano partecipare alle masterclass e alle proiezioni dei festival hanno diritto a tre diverse tipologie di sconto: tutte le masterclass a 90€ più diritto di prevendita;

10 proiezioni di film a 30€ più diritto di prevendita; pacchetto masterclass + film a 120€ più diritto di prevendita.

Per poter ottenere lo sconto, è necessario inserire al momento dell’acquisto un codice (da richiedere via mail a rivierafilm.stampa@libero.it). I biglietti sono nominali, e lo studente dovrà presentarsi in cassa con un documento che attesti la propria iscrizione alla scuola.

Le masterclass (biglietti disponibili su http://www.rivierafilm.org/le-masterclass/) avranno una durata di due ore, con un coffee break da 15 minuti. I biglietti si possono comprare anche all’info point in Piazza Italia 2 a Sestri Levante o direttamente all’ex Convento dell’Annunziata (se ne sono rimasti) un’ora prima dell’evento.