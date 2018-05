Genova. Il CAR Genova ASD è lieto di ospitare l’LRP MASTER ITALY, gara per automodelli elettrici radiocomandati in scala 1:10. L’evento è suddiviso su due giornate, sabato 2 giugno 2018 per le prove libere, gara serale LRP Blast Truck e domenica 3 giugno 2018 per le qualificazioni e le finali di gara.