L’organista tedesco Wolfgang Zerer in concerto all’Abbazia San Matteo

L’appuntamento di chiusura del XX Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà mercoledì 5 settembre presso l’Abbazia San Matteo di Genova. La manifestazione ha aderito da quest’anno al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che ha affiancato ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta.

Sarà protagonista dell’evento il concertista tedesco Wolfgang Zerer, docente presso l’Università di musica e teatro di Amburgo e la Schola Cantorum di Basilea. Si tratterà di una magnifica occasione per ascoltare il prezioso organo storico “Antonio Alari” (1773) in un vasto repertorio pensato appositamente per esaltarne le caratteristiche timbriche.

Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia San Paolo, del Goethe Institut di Genova e di Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo.