L’Orestea di Eschilo rivisitata con parole e musica

Genova. Sotto la regia di Luca Fusco va in scena Orestea, tra le più note tragedie di Eschilo, in una versione che unisce prosa a musica e presentata non tanto come trilogia quanto come una vera e propria opera unica.

Nella prima parte della trilogia, soprattutto in Agamennone e Le Coefore, emerge il tema fondamentale della vendetta. Spazio invece alla giustizia, che segna l’avvento della razionalità e del mondo moderno, in particolare nelle Eumenidi.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20,30.