Lorella Cuccarini è Regina di ghiaccio

Genova. Lorella Cuccarini torna a teatro nei panni di una crudele regina vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini sono costretti a indossare una maschera per non incrociare il suo sguardo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf, interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere il cuore di ghiaccio della regina con il calore e il fuoco del suo amore?

A fare da cornice, 18 brani musicali, tra cui un Nessun dorma rivisitato in chiave pop, un cast artistico formato da 20 performer fra attori, cantanti, ballerini, acrobati e straordinari effetti speciali.

Il musical, diretto da Maurizio Colombi, inizia alle 21, biglietti a partire da 20 euro.