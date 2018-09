Lo scrittore americano Michael Frank presenta “I formidabili Frank”

Lo scrittore e giornalista americano Michael Frank presenta “I formidabili Frank”, libro bestseller dell’anno, e parla della Liguria vista dagli occhi di un americano. L’autore dialogherà con Alberto Bruzzone. L’appuntamento è presso Wylab in via Davide Gagliardo 7.

Michael Frank verrà intervistato in lingua italiana sulla Liguria, su temi d’attualità e sul suo libro “I formidabili Frank”, uno dei successi editoriali dell’anno, tradotto in quattro lingue e prossimo a diventare una serie tv.

Michael Frank scrive su diverse testate tra cui il prestigioso New York Times. Proprio sul giornale più influente del mondo è stato pubblicato un articolo di Frank in cui si parla di Genova e delle sue bellezze. Michael, che da anni si divide tra New York e Camogli (dove trascorre lunghi periodi), racconterà al pubblico com’è la Liguria vista dagli occhi di un americano. Al termine dell’incontro l’autore sarà disponibile per firmare copie del suo libro.

Michael Frank è scrittore e saggista e ha lavorato per dieci anni per la “Los Angeles Times Book Review”. I suoi reportage di viaggio sull’Italia, scritti per il “New York Times”, sono stati raccolti e pubblicati in “Italy: The Best Travel Writing from The New York Times”. “I formidabili Frank” ha vinto il JQ Wingate Prize per il 2018. In Italia il libro è pubblicato da Einaudi.

Scheda del libro

Un fratello e una sorella sposarono una sorella e un fratello. La coppia più anziana non aveva figli e quindi quella più giovane glieli prestava… Sembra l’inizio di una fiaba, invece è una storia vera quella dei Frank, anzi dei Formidabili Frank, come se fosse il titolo di un film: del resto zio Irving e zia Hank sono sceneggiatori di successo nella Hollywood ruggente degli anni Sessanta e Settanta.

E la stravagante e magnetica Hank non si accontenta di lavorare con Paul Newman, Steve McQueen, Jane Fonda e Robert DeNiro, ma pretende che anche i suoi familiari si attengano al copione che ha scritto per loro. Anche, e soprattutto, per la vita del giovane Michael. Almeno finché Michael non si ribella.