“Lo schiaccianoci” – Balletto del Teatro Astana Opera

“Lo schiaccianoci” debuttò il 5 dicembre 1892 al Teatro Marijinskij di San Pietroburgo, imponendosi, da allora, come uno dei balletti più amati di tutti i tempi. Merito della storia (tratta da un onirico racconto di E.T.A. Hoffmann), che approfitta dell’atmosfera favolistica tipica del Natale per raccontare le paure e i sogni dell’infanzia, costellati di topi spaventosi, un Principe salvatore e un regno dei dolciumi, la terra della felicità nell’immaginario infantile.

Ma l’eterno successo de Lo schiaccianoci è dovuto anche alle musiche, colorate di timbri fatati e di una perfezione e una trasparenza mozartiane. Mai come in questa partitura, per molti aspetti neoclassica, Čajkovskij è stato così elegante e raffinato, e al tempo stesso immediato e popolare. La danza cinese, quella araba, il valzer dei fiori: sono brani che tutti conoscono, anche senza saperlo.

Il Balletto del Teatro Astana Opera presenta al Teatro Carlo Felice il classico balletto di Natale nella storica versione del leggendario coreografo russo Yuri Grigorovich, recentemente festeggiato e celebrato in patria in occasione del suo novantesimo compleanno.

“Lo schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Balletto del Teatro Astana Opera

Coreografia Yuri Grigorovich

Scene Simon Virsaladze

Direttore d’orchestra Arman Urazgaliyev

Orchestra e Cori di Voci bianche del Teatro Carlo Felice

Marie Anel Rustemova / Aigerim Beketayeva/Madina Basbayeva

Prince Bakhtiyar Adamzhan /Yerkin Rakhmatullayev/Tair Gatauov

Drosselmeyer Ildar Shakirzyanov / Olzhas Makhanbetaliyev

Giorni e orari:

20 DIC 20:00

21 DIC 15:30 | 20:00

22 DIC 15:30 | 20:00

23 DIC 15:30