Lo psicanalista Massimo Recalcati a Rapallo

Rapallo. Lo psicoanalista Massimo Recalcati, dopo la sua conduzione della trasmissione “Lessico Famigliare” andata in onda questa primavera su Rai 3, sarà presente a Rapallo venerdì 29 giugno alle ore 18 per una conferenza dal titolo “Contro il sacrificio. Orientare la vita al desiderio”.

L’incontro è organizzato da Jonas Genova in collaborazione col Comune di Rapallo e si terrà presso Villa Tigullio, via Casale 13 (in caso dimaltempo presso l’Auditorium delle Clarisse in piazzale Escrivà De Balaguer). Presenterà il dott. Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e ne discuterà con lo psicoanalista Elena Miraglia giornalista Rai. Moderatore Gianfranco Marcucci, presidente di Jonas Genova.

L’ingresso è libero e gratuito.

Massimo Recalcati, saggista, scrittore, psicoanalista tra i più noti d’Italia, è membro analista dell’Associazione Lacaniana Italiana, dirige l’Irpa (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) e nel 2003 ha fondato Jonas Onlus (Centri di Clinica Applicata per i nuovi sintomi), istituzione costituita da 22 sedi distribuite su tutto il territorio italiano. Scrive su Repubblica edinsegna all’Università di Pavia e di Verona. E’ autore di numerosi libri, tradotti in diverse lingue, tra cui: L’uomo senza inconscio (2010), L’oradi lezione (2011),Il complessodi Telemaco(2013 ), Ilsegreto del figlio (2017), Contro il sacrificio (2017) e una monografia in due volumi su Jacques Lacan.

Jonas Genova promuove seminari, supervisioni e formazioni su problematiche e temi riguardanti il disagio della contemporaneità e per promuoverela divulgazione di una cultura psicoanalitica.

Si occupa inoltre di offrire un ascolto a chi vive una condizione di disagio.

A Jonas possono rivolgersi soggetti che soffrono a causa di disturbi del comportamento alimentare, depressioni, ansia, attacchi di panico, fenomeni psicosomatici, dipendenze patologiche, disagio dellafamiglia, problemi relazionali e di coppia.

L’impegno di Jonas si esplica anche attraverso progetti che aprono spazi di riflessione e di intervento su aspetti più mirati del disagiocontemporaneo. In particolare, tramite la realizzazione del Progetto Telemaco, Jonas ha istituito al suo interno uno spazio peradolescenti rivolgendosi anche alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori e a tutti coloro che sono coinvolti nel processo dicrescita dei giovani.