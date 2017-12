“L’Italia nella stagione dei grandi cambiamenti”: dal 9 marzo ciclo di lezioni magistrali

Giovedì 9 marzo, nella Sala consiliare di Palazzo Doria Spinola alle ore 17.00, verrà inaugurato il ciclo di lezioni magistrali “L’Italia nella stagione dei grandi cambiamenti”.

L’iniziativa, articolata in quattro appuntamenti (Giovanni Battista Varnier- 16 marzo; Agostino Giovagnoli – 23 marzo; M. Elisabetta Tonizzi 30 marzo), è organizzata dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, la Città Metropolitana di Genova, l’Università degli studi di Genova-Scuola di Scienze sociali e l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria.

Ad aprire la serie di incontri sarà Giovanni Marongiu che terrà una relazione dal titolo “L’Italia del secondo Novecento tra fermenti e miracoli, tensioni e contraddizioni”. Porteranno i loro saluti Laura Repetto, consigliera della Città Metropolitana di Genova, e Giacomo Ronzitti, presidente dell’ILSREC.