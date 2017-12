L’isola degli schiavi: padroni e servi si scambiano i ruoli sul palco del Duse

Genova. L’isola degli schiavi racconta la storia di quattro sopravvissuti a un naufragio, approdati, appunto, su un’isola. Il saggio governatore Trivellino espone loro la legge “di redenzione” che vige sull’isola degli schiavi, così nominata perché un tempo abitata da schiavi fuggiti dalle angherie dei loro padroni: i padroni e i servi dovranno scambiarsi i ruoli, i primi per pentirsi della propria superbia e arroganza, i secondi per liberarsi del rancore che nutrono verso i padroni. Solo dopo la “redenzione”, ognuno riprenderà il proprio ruolo e tutti potranno far ritorno nel vecchio mondo.

Una commedia, quella scritta da Pierre de Marivaux e qui diretta da Irina Brook, nella quale emerge la forte dialettica dei rapporti di classe prima di Hegel e di Marx, gestita con allegria.

Inizio alle 20.30, biglietti da 17 euro.