Lisa Galantini nei difficili panni di Camille Claudel

Genova. Lisa Galantini sul palco della Tosse racconta un personaggio come Camille Claudel, scultrice francese morta dopo trent’anni di internamento in ospedale psichiatrico. Un’interpretazione che è insieme un privilegio e una sfida: per farlo ci vuole la giusta dose di follia e di pragmatica lucidità. Non è una femmina facile, incarna un universo scomodo perché di talento eccelso, si muove sul palcoscenico della vita come un animale ruvido e fragile al contempo, e non si comporta mai da vittima anche se è lei stessa vittima della società maschilista in cui vive.

Sapientemente diretta da Alberto Giusta, Galantini in “Moi” ne rende concrete e moderne le infinite sfumature.