L’irresistibile Rumori fuori scena della TKC

Genova. The Kitchen Company presenta al Politeama Genovese un suo cavallo di battaglia: l’irresistibile commedia inglese Rumori fuori scena. Tre atti, scanditi da un ritmo inarrestabile, racconta di una compagnia teatrale impegnata a mettere in scena una commedia mediocre che, a causa di raccomandazioni e gelosie e amori interni, finirà in un vero e proprio fiasco.

Una sorta di “teatro nel teatro” che svelerà allo spettatore i meccanismi e le malefatte che avvengono dietro (e davanti) alle quinte.

Biglietti a partire da 5 euro, inizio alle 21.