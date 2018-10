“Linea” – Concerto live ai Cantieri Mariotti

Venerdì 12 e sabato 13 ottobre i Cantieri Mariotti ospitano “Linea”, una produzione internazionale con la direzione artistica di Karin Jampen in collaborazione con Adrian Schild e Elisa Brivio. A Genova – ultima tappa della tournée che da maggio ha toccato Berna, Basilea, St. Gallen e Locarno – il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Genova, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Consolato Generale di Svizzera a Milano ed è stato realizzato in collaborazione con Cantieri Mariotti e Teatro della Tosse.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone ExtraTosse, è un’esplorazione sonora e visiva dell’universo urbano che avvicina da diverse prospettive le tre città portuali di New York, Amsterdam e Genova. Il pubblico potrà eccezionalmente entrare all’interno dell’area delle riparazioni navali in via dei Pescatori per assistere ad uno spettacolo multidisciplinare in un luogo simbolo dell’industria portuale.

A Genova i cantieri navali si trovano nel cuore della città, ad un passo dal centro storico, ma sono inaccessibili a coloro che non vi lavorano: nel 90esimo anno di attività i Cantieri Mariotti aprono per la prima volta i loro spazi ad una performance artistica. “Linea” mette a confronto la composizione originale Zena – una sorta di cinema per le orecchie creato dal noto compositore inglese Fred Frith – e i due capolavori avanguardisti del cinema muto Manhatta (1921, di Charles Sheeler e Paul Strand) e Regen (Pioggia, 1929, di Joris Ivens e Mannus Franken), entrambi parte del ciclo delle City Symphonies.

Composizioni sonore e visive si intrecciano per raccontare lo spirito delle città portuali, creando un dialogo poetico fra realtà, ricordo e finzione. Il pubblico si trova al centro di un’azione tridimensionale in forte dialogo con la location portuale; l’interazione delle impressioni acustiche e visuali apre nuovi spazi di percezione e di libera associazione. Le tre parti Manhatta, Regen e Zena sono collegate da intermezzi elettroacustici (le Traversate di Robert Torche), in cui campionamenti sonori urbani (sirene dei cantieri portuali, campane, vociare al mercato del pesce, ascensori, lingue diverse, musica popolare) si mescolano con le improvvisazioni degli strumenti musicali in acustico.

A fine concerto le visualizzazioni live faranno spazio al buio e la musica elettronica cederà il passo ad una suggestiva incursione vocale della squadra dei Giovani Canterini di Sant’Olcese, in un passaggio senza soluzione di continuità che porterà lo spettatore dalla musica contemporanea al canto polifonico tradizionale del Trallalero.

Venerdì 12 ottobre il Consolato Generale di Svizzera offrirà un brindisi a tutti i presenti, dopo un saluto del console generale aggiunto Tommaso Tabet e del console onorario a Genova René Rais.

Per accedere allo spettacolo, che sarà ad ingresso libero con posti limitati, è obbligatorio prenotarsi all’indirizzo e-mail promozione@teatrodellatosse.it o al numero 0102470793. L’appuntamento per il pubblico è alle ore 19:45 in piazza Sarzano. Gli spettatori saranno accompagnati con un pullman all’interno dei cantieri.