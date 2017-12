L’illusionismo che mette a nudo i pensieri al Politeama genovese

Genova. Arriva al Politeama Genovese il 6 maggio Mind Juggler di Francesco Tesei, lo spettacolo che in 4 anni ha affascinato e coinvolto oltre 100.000 spettatori italiani.

Attraverso una scenografia volutamente minimalista, lo spettacolo di Francesco Tesei – attualmente considerato il più importante mentalista d’Italia e autore per Rizzoli del libro “Il potere è nella mente” – mette al centro della scena ciò che comunemente riteniamo una delle cose più intime e personali – i nostri stessi pensieri – sfiorando in maniera provocatoria temi eterni e comuni ad ogni uomo: “Cosa so di me stesso? Quanto sono libero? Cosa mi lega agli altri? Che cosa è la Realtà? Quali inganni e illusioni abitano nella nostra mente?”.

Con un background da illusionista internazionale, un carisma da frontman e la passione per i mondi della psicologia, Francesco Tesei è autore, regista e interprete di una sorta di “danza della realtà” che, esperimento dopo esperimento, sfoca il confine tra realtà e percezione, confonde verità e inganno e fa emergere le potenzialità della comunicazione (verbale, ma anche non-verbale), senza però togliere al pubblico il piacere di rimanere costantemente a bocca aperta dallo stupore.

Scoprire cosa è vero e cosa è falso, smascherare bugie e verità, prevedere e condizionare le scelte, “leggere il pensiero”… Francesco Tesei porta in scena – dal vivo e in diretta – quello che migliaia di spettatori hanno potuto vedere durante le puntate settimanali del suo programma televisivo – “Il Mentalista” – andato in onda l’inverno scorso in prima serata su Sky Uno HD: una fusione di illusionismo psicologico e di tecniche di comunicazione, ma anche un inedito connubio tra momenti divertenti e spunti di riflessione, che ci ricorda quanto ognuno di noi sia molto più di ciò che pensa di essere e sappia molto di più di ciò che pensa di sapere. Tra una risata e un sospiro di meraviglia, MindJuggler (“Giocoliere della mente”, in italiano) rende gli spettatori non solo testimoni, ma anche veri protagonisti, di un brillante viaggio alla scoperta di meccanismi, “magie” e trappole della mente.

Inizio alle 21. Biglietti a 20 e 25 euro.

Durata: 2 ore e mezza compreso intervallo