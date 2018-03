LiguriAttori: giovedì 29 aprile e venerdì 6 aprile il corso gratuito \"Vivi la voce\"

Genova – Giovedì 29 marzo, e replica venerdì 6 aprile, dalle ore 20 alle 22.30, alla scuola di Recitazione e Comunicazione LiguriAttori di piazza Sturla 1, torna il corso gratuito “Vivi la voce”, uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati dal pubblico della scuola. A condurlo l’attrice, doppiatrice, Coach nonché direttrice di LiguriAttori, Federica Ruggero.

«Il corso, gratuito e aperto a tutti, spiega come iniziare ad utilizzare la propria voce in modo più consapevole, sfruttandone al meglio le potenzialità – racconta Ruggero – la voce è un grande e potente strumento che se usato bene aumenta la nostra autorevolezza e il nostro fascino. Attraverso la voce esprimiamo noi stessi, le nostre emozioni e sensazioni, ma spesso comunichiamo anche quello che in realtà vorremmo nascondere, come ansia, imbarazzo o paura. Tante persone pensano che avere una bella voce, calda, armonica sia un dono di natura; invece non è così! Sull’aspetto vocale si può lavorare con risultati sono tangibili e concreti. Con questo corso impareremo a controllare al meglio la voce, risultando più espressivi, modulando il tono e riducendo la cadenza genovese, al fine di una comunicazione più armoniosa ed efficace».

Il corso è gratuito per gli associati LiguriAttori, per i non associati è necessario sottoscrivere la Tessera Associativa del valore di 15 euro che permette di partecipare gratuitamente a corsi ed eventi che l’associazione riserva esclusivamente ai propri tesserati. Inoltre, LiguriAttori ha appena lanciato il nuovo portale (http://www.attoredeltuosuccesso.it) in cui, oltre a fornire una descrizione completa del ventaglio di corsi, è presente un blog in cui i direttori, Federica Ruggero e Luigi Marangoni, daranno suggerimenti sulla comunicazione in pubblico.

Per partecipare al corso è necessario prenotarsi mandando una mail a liguriattori@gmail.com oppure telefonicamente al numero 370.32.86.487.