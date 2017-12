Liguria: un ritratto dal cielo. 40 anni in volo

Genova. Liguria, terra “verticale”, di bellezza sfrontata e selvaggia, stretta tra montagne scoscese ed un mare dalle furie imprevedibili, terra di faticose certezze che pur ha stregato molti e tra questi il fotografo genovese Roberto Merlo, specializzato in fotografia aerea.

In centinaia di ore di volo compiute con tutte le condizioni atmosferiche, Merlo ha sorvolato la Liguria e le sue città in lungo e in largo, salendo in quota per poi tornare a volo radente a scoprire e riscoprire una terra sempre differente, genuina e semplice nel farsi apprezzare.

Così, in occasione dei quarant’anni della sua professione, dal 23 luglio al 4 ottobre si potrà visitare a Palazzo Ducale (Loggia degli Abati) una mostra interamente dedicata alla Liguria e a Genova, destinata ad un pubblico di ogni età ed estrazione sociale e culturale.

Sono esposte un centinaio di foto aeree di grande fascino e impatto emozionale, accompagnate dallo slideshow degli scatti più curiosi e salienti della lunga carriera; lungo il percorso espositivo vetrine con apparecchi fotografici, obiettivi, illuminatori ed altri accessori, che hanno accompagnato l’evoluzione del lavoro fotografico, e poi libri, calendari, stampati.

Negli spazi della mostra, in Estate, anche un concerto da camera di musica classica, evento nell’evento. E infine, nella seconda metà di settembre, in concomitanza con la ripresa scolastica, saranno in programma anche incontri-laboratorio con gli studenti delle scuole. L’obiettivo di Merlo è offrire un primo approccio alla fotografia professionale, creando uno spunto per una futura possibilità lavorativa e nel contempo offendo un arricchimento culturale che coinvolga tutti i giovani, dalle elementari all’università.

Se davvero volare è da sempre il sogno di tutti, ammirando le immagini scattate dal fotografo sarà come compiere un immaginario volo con lui sull’amato elicottero, alla scoperta emozionante e sorprendente di Genova e della Liguria, tra cielo e mare.

Apertura dal martedì al venerdì 15-19; sabato e domenica 10-19.

Ingresso: 5 euro. Visita Palazzo + Mostra August Sander 10 euro.