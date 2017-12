Lezioni di Architettura, tre maestri a Palazzo Ducale

Genova. Tre maestri a Palazzo Ducale per tre lezioni di architettura.

Nel mondo globale dove per l’architettura prevale la spasmodica ricerca di identità mediatica, dove il gigantismo sovrasta l’individuo e le piccole comunità, dove la tecnologia diviene spesso uno spettacolo insostenibile, tre architetti di diversa provenienza – Spagna, Giappone, Portogallo – riconosciuti a livello internazionale, indicano differenti approcci al progetto, ritrovando la dimensione poetica dell’architettura, lo studio dello spazio come luogo delle relazioni umane, l’attenzione al contesto e alla storia, l’interesse alle piccole dimensioni e l’uso dei materiali per le loro qualità tecniche ed espressive.

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e la Fondazione Ordine degli Architetti di Genova propongono un ciclo di tre lezioni alla ricerca dei fondamenti dell’architettura contemporanea.

Primo ospite l’8 maggio alle 17.45 è Albert de Pineda che parla di Barcellona. Fonda nel 1988 l’Estudio de arquitectura PINEARQ, che ha progettato ospedali, residenze, centri di ricerca, scuole, mercati in Europa, America Latina, Africa e Asia.

Il 15 maggio, sempre alle 17.45 Tokyo con Kengo Kuma.

A giugno (data da definire) Porto con Eduardo Souto de Moura.