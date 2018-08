Lezione gratuita della pittrice Pia Labate sulla tecnica della \"velatura\" da Satura

Genova. Venerdì prossimo 29 giugno 2018 alle ore 17.30 presso SATURA art gallery in piazza Stella 1 a Genova, la pittrice Pia Labate terrà una lezione gratuita sulla tecnica della velatura (in particolare come mezzo necessario per ottenere il risultato finale desiderato).

I quadri esposti da SATURA nella mostra personale di Pia Labate tutt’ora in corso, permettono inoltre di osservare i vari passaggi provocati dall’asciugatura veloce dell’acqua.

Posti limitati ad un massimo di 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 010 2468284.

Non è necessario portare alcun materiale.

Partecipazione gratuita.