Lezione di swing e ballo solidale per le malate oncologiche

Genova. Venerdì 1 aprile, dalle 19, al Centro Buenos Aires (viale Brigata Bisagno 2/12, scala sinistra, terzo piano), lo swing è solidale con il corso dedicato alle donne iscritte al progetto Ancora Donna e non solo…, a collaborazione con Lilt, Lega Tumori Genova.

Alle ore 20 una lezione per i principianti, che proseguirà alle 21. Poi si balla tutti insieme.

Eventi gratuito per: donne in fase di riabilitazione/cura oncologica (amici e familiari possono partecipare con una piccola quota mensile di 20 euro a sostegno del progetto).