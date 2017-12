L’ex ministro Berlinguer parla del futuro della scuola

Genova. Luigi Berlinguer venerdì 10 aprile a Genova per presentare il libro scritto con Carla Guetti: “Ri-creazione. Una scuola di qualità per tutti e per ciascuno”. L’ex ministro della Pubblica Istruzione presenta il volume insieme alla giornalista Donata Bonometti e al sociologo Mauro Palumbo.

Scuola e futuro i temi che verranno discussi a partire dalle 18 al Museo Luzzati.

L’evento fa parte della rassegna Scaffali aperti.