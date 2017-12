L’ex mercato di corso Sardegna rivive con mercatini e spettacoli

Genova. Si chiama Natale in corso ed è l’evento che fa tornare in vita gli spazi dell’ex mercato di corso Sardegna. Non solo bancarelle, ma anche cabaret, spettacoli e musica.

Da sabato 12 dicembre a mercoledì 23, apertura dalle 14 alle 23.

Più di 60 gli stand espositivi a rotazione: spazio agli artisti creativi nel fine settimana, il lunedì è il turno dei mercatini dedicati all’agricoltura biologica e a km zero. Il martedì, mercoledì e giovedì ecco le associazioni. Antiquariato protagonista il 22 e il 23 dicembre.

Il 12 dicembre alle 16.45 l’inaugurazione con l’orchestra a pizzico del circolo mandolinistico Risveglio di Sampierdarena. A seguire la musica del Museo del Jazz. La sera cabaret con Enrique Balbontin, Andrea Bottesini, i Soggetti Smarriti, e altri comici genovesi e liguri.

Cibo protagonista martedì 15 dicembre, con Tavola di Natale, quando la rosticceria Solferino e la pasticceria Robbiano, prepareranno dal vivo, rispettivamente, alcuni piatti liguri, tipici delle feste, e un dolce.

Sport mercoledì 16 e giovedì 17: torneo di basket, esibizioni di trial e soccer free-style. Lunedì 22 dicembre giornata dei bambini: si prepareranno la letterina a Babbo Natale e originali addobbi. E poi la rievocazione medievale, il cantastorie e il presepe vivente. Si chiude mercoledì 23 con una festa natalizia con la musica dei cori. Venerdì 18 dicembre spazio a cibo e bevande con Prosit: una serata di degustazione a cura di Ais (associazione Italiana Sommelier).

Sabato 19 dicembre giornata dedicata al folk ligure con la Banda Brisca e Passi e ri…passi, fino al cantautorato di Vico dietro il coro, e a seguire i Trilli.

Domenica 20 Global Market: si parla di integrazione. Sul palco, la Casa del migrante ecuadoriano, musica e danza folk dell’Ecuador, e la danza di Bhollywood in rappresentanza della comunità indiana. Inoltre si parla anche di mobilità sostenibile con Zena Roller, Skaters e Anemmu in bici a Zena. In serata tutti in pista con gli Zena Swingers, la Bio blues gang, Zeroplastica e Watta Beat. Lunedì 21 dicembre, giornata revival; con i musicisti storici anni ’60 e ’70: dai Rockers alla voce dei Nuovi Angeli.