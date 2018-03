L’Evoluzione arranca, tra scienza e comicità con Covatta e Tozzi

Genova. Sapiens è l’aggettivo che distingue l’uomo dall’animale. L’uomo sa, capisce, discerne, agisce con consapevolezza e non solo per istinto. E allora perché non preserva il suo habitat? Perché assume comportamenti autodistruttivi per la specie? Perché si è fatto un’idea di felicità inscindibile dal possesso esclusivo pur facendo parte di una collettività?

Parte da questa riflessione lo strano incontro tra un uomo di spettacolo impegnato nella divulgazione dei problemi ambientali, Giobbe Covatta, e un geologo divulgatore per mestiere, prestato allo spettacolo, Mario Tozzi. Da qui nasce L’Evoluzione arranca.

Una disquisizione colta, divertente e davvero informata, sullo stato dell’evoluzione dell’uomo in rapporto all’ambiente. Il tono si muove agile tra il dato scientifico e l’aneddoto comico.

Inizio alle 21, biglietti a partire da 22 euro.