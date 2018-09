Letteratura di Montagna in Antola con ITAS

Il Premio ITAS del Libro di Montagna, il più importante premio europeo dedicato all’editoria di montagna, si trasferisce per un giorno in Antola. Il 30 settembre sarà una giornata di cultura a 1500 metri, aperta a ragazzi e adulti, per promuovere la letteratura ma anche per invogliare i giovani alla scrittura e alla lettura.

Il Premio ITAS si è da tempo trasformato e ha assunto le vesti di un vero e proprio progetto culturale che, mantenendo al centro la rassegna editoriale, propone iniziative formative ed educative rivolte a insegnanti, studenti, appassionati di montagna, dell’outdoor e un premio di narrativa per ragazzi dal titolo “Montagnavventura”.

Per “Parlare dei monti sui monti 2018” l’appuntamento è al Rifugio Parco Antola con “Il Premio ITAS Libro di Montagna al Rifugio Parco Antola”:

ore 8 escursione guidata “CamminAntola” da Casa del Romano (gratuita ma obbligatoria, prenotazione facoltativa)

ore 10:30 aperitivo di benvenuto

ore 11 reading letterario con musica dal vivo sulle terrazze panoramiche

ore 12:30 ristoro (primo, dolce, acqua – € 10 – facoltativo)

ore 14 “Parole appese”: laboratorio di scrittura per ragazzi delle scuole medie (partecipazione limitata a 100 ragazzi con iscrizione)

Il Premio ITAS con queste iniziative vuole favorire non solo la diffusione della “cultura della montagna” ma anche collaborare con istituzioni, pubbliche e private, per far crescere, specie nei giovani il senso di appartenenza al proprio territorio e con esso il piacere di conoscerlo e di prendersene cura.

All’iniziativa, che ricade anche nella Giornata dei Sentieri Liguri e nella Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, sono invitati a partecipare in particolare alunni, docenti e famiglie della scuola secondaria di primo grado degli istituti scolastici delle valli Scrivia, Trebbia e Borbera ma anche delle città e dei territori limitrofi: un’occasione per ritornare in Antola, nel Parco o salire sui crinali per la prima volta, scoprendo in una giornata d’eccezione paesi, sentieri, panorami e l’intreccio di cultura e natura che caratterizza il nostro territorio.