Le vie del Barocco, musica da Camera a Genova e Chiavari

Genova. Il Collegium Pro Musica anche nel 2016 dà vita al Festival internazionale di musica da camera Le vie del Barocco:

dal 7 maggio al 16 ottobre un fitto programma di concerti.

Venerdì 9 settembre ore 21 – Palazzo Tursi

Orchestra Barocca Collegium Pro Musica

Stefano Bagliano e Lorenzo Cavasanti, flauti

BERLINO, VENEZIA, AMBURGO Concerti per fiati e archi

Vivaldi, Telemann, Quantz

Coproduzione con Festival Amfiteatroff di Levanto e Stagione musicale di S.Torpete – Genova

Venerdì 16 settembre ore 21 – Palazzo Tursi

S. Bagliano, flauto – G. Bellu, violino – D. Guerci, viola

E. Oskar Huetter, violoncello – A. Rucli, pianoforte

COCKTAIL CLASSICO Beethoven e il Classicismo 1

Mozart, Beethoven

Sabato 24 settembre ore 16.30 – Accademia Ligustica di Belle Arti

Duo Petroucka

Alessandro Barneschi e Massimo Caselli, pianoforte a quattro mani

QUADRI-MANI-A Da Bach al Novecento

(Bach, Mozart, Schubert, Ravel)

Domenica 25 settembre ore 16.30 – Palazzo Tursi

Allievi della Scuola Primaria Barrili di Genova

NEL FANTASTICO MONDO DI FLORA

Le Quattro Stagioni di Vivaldi raccontate dai bambini!

Sabato 1 ottobre ore 16.30 – Palazzo Tursi

Umbra Lucis Ensemble

L. Serafini, soprano – D. Bernardini, flauto e tamburo, strumenti a sacca

F. Lepri, viola da gamba – S. Lorenzetti, cembalo

MEDICO DEL DOLORE É PER GLI UOMINI IL CANTO

Dal Rinascimento al primo Barocco: Kapsberger, Merula, Froberger, Kircher

Sabato 8 ottobre ore 16.30 – Accademia Ligustica di Belle Arti

Trio des Alpes

H. Kotkovà, violino – C. Haury, violoncello – C. Greco pianoforte

DESSERT Beethoven e il Classicismo 2

(Haydn, Mozart, Beethoven)

Progetto di Beethoven e il Classicismo in collab. con Stagione musicale di S.Torpete – Genova

Sabato 15 ottobre ore 19.00 – Palazzo Tursi

Ensemble Hortensia Virtuosa

G. Rota e A. Takahashi, violino – R. Ferri, violoncello – G. Scordari, cembalo

DI DANZA IN DANZA fra Seicento e Settecento

Corelli, Vivaldi, Falconiero, Uccellini, Marchitelli

In collaborazione con i Rolli Days – Comune di Genova

Chiavari

Domenica 2 ottobre ore 16.30 – Auditorium S. Francesco

Orchestra da Camera C.A. Marino Natale Arnoldi, direzione

L’ARTE DELL’ARCO Vivaldi e il Concerto

Vivaldi, Locatelli, Marino

Domenica 9 ottobre ore 16.30 – Auditorium S. Francesco

Il Terzo Suono Ensemble

J. Nadles, flauto trav. – M. Vrsaikov, violoncello – E. Braslavsky, pianoforte

CALEIDOSCOPIO Classicismo e oltre

Haydn, Schubert, Franck, Webern

Domenica 16 ottobre ore 16.30 – Palazzo Ravaschieri

S. Bagliano, flauto – J. Meissl, violino – M.Liberatoscioli e C. Zecca, attori

Testi di Mariagrazia Liberatoscioli

ERO E LEANDRO Canone a due voci

J.S. Bach, C.P.E. Bach, Telemann

Guida all’ascolto:

I concerti saranno preceduti da una guida all’ascolto a cura di Mariagrazia Liberatoscioli a Genova e di Barbara Bernabò a Chiavari.

Ingresso

Genova: intero: 10 euro – Ridotto giovani (fino a 25 anni): 7 euro. Abbonamento a Genova: 50 euro.

Ingresso gratuito con offerta libera ai concerti del: 29 giugno, 9 e 25 settembre, 15 ottobre.

Chiavari: ingresso gratuito con offerta libera ai concerti del 2 e 9 ottobre – 16 ottobre ingresso 10 euro.