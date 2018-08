Le selezioni di Miss Italia Liguria 2018

Venerdì 31 agosto presso Arena Albaro Village si svolgono le finali regionali di Miss Italia Liguria 2018 valide per il 79esimo Concorso nazionale di Miss Italia.

La manifestazione inizia alle 21,45. E’ aperta al pubblico e gratuita. In passerella sfilano 23 ragazze in gara (in allegato le loro foto), scelte nel corso delle preselezioni che si sono svolte in Liguria nel corso delle ultime settimane.

Presentano la serata Raffaello Zanieri e Alessia Lamberti, finalista nazionale di Miss Italia 2016, sul palco si esibirà Vittoria Bricarello che fa parte della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica.

La giuria nel corso della serata selezionerà Miss Liguria 2018 e Miss Liguria Mascotte 2018 che parteciperanno alle finali nazionali di Jesolo e Milano a settembre.

La Direzione Artistica è a cura di Fortunato Scordo.