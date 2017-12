Le Operette di Leopardi sul palco della Tosse: ecco De Revolutionibus

Genova. Vincitore “Teatri del Sacro 2015”, De Revolutionibus porta in scena due attori con un carro di Tespi, in una partitura raffinata di gesti e parole. Giocano i personaggi di due Operette Morali di Leopardi, per portare amare e ironiche riflessioni sulla nullità del genere umano. Uno spettacolo sulla “miseria” intesa come valore e insieme condanna.

Rivoluzione e miseria sono parole che riempiamo di una natura ambigua e paradossale, nell’unica certezza di volerci aggrappare al teatro, fatto di piccole cose, ma capace di grandissime riflessioni sul potere dell’uomo di ribellarsi e, dunque, ritrovarsi. Lo spettacolo è di (e con) Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi.

Inizio alle 20.30, biglietti a partire da 12 euro.