Le musiche dei videogiochi protagoniste al Carlo Felice

Genova. L’Università di Genova, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice e il Conservatorio Niccolò Paganini, presenta nella seconda serata di UniverCity 2018: OtherWorlds – music for the players. Un concerto no profit dedicato alla musica dei videogiochi il 22 giugno.

I brani, che spaziano tra saghe fantasy, adventure e action games, sono stati arrangiati dal Conservatorio Niccolò Paganini e saranno interpretati dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta dal Maestro Daniel Smith insieme al Coro dell’Università di Genova con il Maestro Fabio Macelloni.

Il concerto è stato ideato dall’Università di Genova che ha deciso di portare in città una tipologia di evento che da anni desta grande interesse in giro per il mondo da parte di fasce d’età estremamente variabili, dai più giovani alle persone di mezza età, ma che raramente ha avuto luogo nel nostro paese.

La musica per videogames si è evoluta negli ultimi trent’anni passando da melodie semplici e monofoniche riprodotte in loop, a strutture musicali complesse, strutturate e polifoniche. Da una ventina d’anni a questa parte, i videogiochi hanno introdotto sequenze musicali riprodotte (o riproducibili) da intere orchestre, con composizioni all’altezza delle musiche dei capolavori cinematografici. Tra gioco e musica si è sviluppata così una totale sinergia: la musica accompagna le azioni sullo schermo dando vita ad una forte identificazione tra la componente visiva e quella uditiva.

L’Università ha messo a disposizione del Conservatorio e dell’orchestra del Carlo Felice un coro formato da una sessantina di studenti e si rivolge a tutta Italia, per dimostrare che a Genova si può dar vita anche ad eventi particolari e interessanti come questo.

I biglietti a 15 euro, posto unico, sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice, attraverso il sito www.carlofelice.it e sul portale happyticket.it.

Inizio alle 20.30.

OtherWorlds – music for the players

Direttore: Daniel Smith

Programma

FINAL FANTASY VIII – Liberi Fatali

MASS EFFECT – Mass Effect Symphonic Suite

LEAGUE OF LEGENDS – Demacia Rising

FINAL FANTASY X – To Zanarkand

ORI AND THE BLIND FOREST – Medley

FALLOUT 4 – Main Theme

FINAL FANTASY VII – Aerith’s theme

WARCRAFT – Warcraft Suite

REDOUT – Great Dark Spot

FINAL FANTASY VI – Terra’s theme

ASSASSIN’S CREED SYNDYCATE: Bloodlines, A Ballet of Blades

SKYRIM – Dragonborn

FINAL FANTASY IV – Theme of Love

REDOUT – Red Storm

LEAGUE OF LEGENDS – Lulu and Shaco’sQuirky Encounter

FINAL FANTASY VII – One Winged Angel